Трамп потерял один из ключевых штатов США и «подарил» 10 выборщиков Байдену

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Висконсине, что принесло ему 10 голосов коллегии выборщиков.
Об этом сообщило FoxNews. Байден победил с 49,6%, у Трампа – 49%.
Такие данные приведены после обработки 99% голосов. Считается, что количество еще не подсчитанных бюллетеней не изменит имя победителя в этом штате.
Таким образом, Байден получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.
Штаб Трампа анонсировал, что потребует пересчет голосов в Висконсине.
Висконсин – один из ключевых спорных штатов на проходящих президентских выборах. В этом штате долгое время лидировал Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Джо Байден.
В 2016 году Трамп стал первым кандидатом от Республиканской партии, кто победил в штате Висконсин более чем за три десятилетия.
Отметим, победителя в США на президентских выборах назначают не по общему количеству проголосовавших, а по голосам выборщиков, число которых в каждом штате отличается. Кандидат, который наберет больше всего в конкретном штате, получит все голоса выборщиков этого региона.