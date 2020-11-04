Азербайджан отбил еще семь населенных пунктов в Карабахе, – Алиев

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль еще семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Об этом в Twitter сообщил президент страны Ильхам Алиев. Всего с конца сентября были отбиты более 200 поселков и городов.

«Армия Азербайджана освободила от оккупации села Мирек, Кавдар Джабраильского района, Мешедиисмайыллы, Шефибейли Зангиланского района, Башарат, Гаракишилер, Гараджаллы Губадлинского района», – уточнил президент Азербайджана.

Всего, как отмечают в Баку, с 27 сентября во время боев были освобождены 210 населенных пунктов, в том числе города Джабраил, Физули и Зангилан.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.