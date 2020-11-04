Стала известна причина распада группы «Время и Стекло»

Продюсеры Ирина Горовая и Потап рассказали, почему Надя Дорофеева и Позитив разошлись.

На днях во дворце Украина прошел прощальный концерт коллектива Время и Стекло.

«Это как раз тот самый момент, когда Надя Дорофеева созрела для создания своего сольного проекта, – сказал Потап в интервью для канала Украина. – К тому же Позитив очень крутой автор и продюсер. Поэтому они оба готовы меняться».

Потап и Ирина Горовая подумывали о том, чтобы создать новый состав группы Время и Стекло. По словам Потапа, его команда даже напрямую спросила об этом фанатов группы, предложив оставить франшизу Время и Стекло.

«Фанаты написали нам: «Придумывайте другую группу с новым названием. Мы хотим, чтобы Время и Стекло остались с Надей Дорофеевой и Позитивом», – поделился Потап в программе Зірковий шлях.

Продюсер Ирина Горовая прекрасно понимает, почему фанаты так трепетно относятся к составу группы Время и Стекло.

«Невозможно повторить Надю и Позитива, – сказала Ирина Горовая в интервью для канала Украина. – Так же, как невозможно было бы повторить Потапа и Настю или Меладзе и Брежневу».

Прощальный концерт группы состоялся 30 октября. Теперь фанаты с нетерпением ждут презентацию сольного проекта.