От циничного убийцы до украинского патриота: как итальянские СМИ писали о Маркиве в день его освобождения

Темой номер 1, наравне с результатами выборов президента Соединенных Штатов Америки, в Украине стала новость об оправдании апелляционным судом в Милане украинского нацгвардийца Виталия Маркива.

Ранее суд первой инстанции в городе Павия (регион Ломбардия) приговорил старшего сержанта Национальной гвардии Украины к 24 годам заключения – по обвинению в якобы причастности украинца к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Оба без получения разрешений от украинской власти приехали на Донбасс – и погибли под Славянском во время минометного обстрела. Обвинение утверждало, что именно Виталий Маркив корректировал огонь минометов с тем, чтобы уничтожить журналистов, ошибочно идентифицированных как боевики. О сенсационном решении апелляционного суда в Милане, который оправдал Маркива и постановил немедленно отпустить его из-под стражи прямо в зале суда, писали не только украинские журналисты, но и их итальянские коллеги. Однако они, в отличие от украинских СМИ, подавали новости о процессе или нейтрально, или с четко определенной тональностью.

Авторитетное итальянское издание La Repubblica в ожидании решающего заседания апелляционного суда опубликовало статью авторства Джулиано Фоскини, в которой отношение автора к этой истории не допускает двойных трактовок.

Автор напоминает: Маркива суд Павии приговорил к 24 годам заключения по тяжкому обвинению в убийстве на Донбассе итальянского репортера Рокелле и его коллеги Миронова во время выполнения ими профессиональных обязанностей. «Они фотографировали мирных жителей, впавших в отчаяние из-за конфликта, когда их застрелили солдаты, расположившиеся на возвышенности. Ошибочно или умышленно – неизвестно», – с первых строк публикации настраивает читателей на нужный лад автор.

Далее он рассказывает о том, как официальный Киев «давил на итальянских политиков и судей» с целью подорвать доверие к справедливости процесса и добиться реабилитации своего военного. В результате, убежден Фоскини, апелляционный процесс по этому делу из плоскости правосудия переместился в плоскость политическую, ведь сопровождался он рядом пресс-конференций в защиту Маркива, начиная с той, что предшествовала объявлению приговора летом 2019-го, и заканчивая пресс-конференцией, прошедшей 11 сентября 2020 года в Милане. В качестве доказательства давления на итальянских политиков и судей автор приводит также письмо к итальянскому суду от украинского Минюста, в котором отмечалось, что Маркив – гражданин Украины, а также присутствие в зале суда министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который подчеркивал, что украинская сторона контактировала с итальянским правительством по поводу доказательств невиновности Маркива.

Давление автор публикации видит также в том, что суд принял во внимание фильм-расследование, проведенное группой журналистов из Украины и Италии. Доказательства, собранные тремя его коллегами из итальянских СМИ, автор публикации считает менее убедительными, чем аудиозапись, где Маркив якобы косвенно признается в причастности к смерти репортера.

Для достижения эффекта несправедливости возможного оправдания Маркива под давлением украинской власти, автор рассказывает о «сдержанной и гордой боли родителей Энди, Эльзы и Рино Роккелли, которые изначально не сдавались и искали правды», а также об угрозах, которые якобы поступали из Украины и от сторонников Маркива в Италии в адрес как семьи погибшего репортера, так и их адвоката Алессандры Баллерини, судебных органов и Национальной федерации печати, в свое время поддержавшей решение первой инстанции, по которому Маркив должен был отсидеть 24 года.

Вместе с тем новость о решении суда, который оправдал Маркива и решил освободить его из-под стражи немедленно вечером 3 ноября, написана абсолютно нейтрально. В ней изложена суть обвинений в адрес украинского нацгвардийца, который якобы скорректировал минометный огонь, в результате которого Роккелли и Миронов погибли. Приведены также реакции двух матерей на решение миланского суда.

«Мы увидим обоснования вынесенного приговора и решим, что делать дальше. Мы по-прежнему убеждены, что реконструкция, сделанная на основе расследования следственных Павии и прокуратуры Милана, верна. Мы благодарим их и наших юристов», –– цитирует издание мать погибшего репортера Элизу Роккелли.

«Мне жаль мать Роккелли, но я счастлива за своего сына. Благодарю Бога, что есть еще судьи, которые обращают внимание на факты. Спасибо юристам и Украинскому государству, которое было рядом. Мы всегда верили в справедливость», — приводит издание слова матери Виталия Оксаны Максимчук.

Серьезное внимание апелляционному процесса по делу Маркива уделило также итальянское информагентство Agenzia Nova. В отличие от коллег из La Repubblica, здесь ограничились сухими короткими сообщениями о ходе слушания и решения суда. В дополнение на сайте агентства цитировали слова матери освобожденного из-под стражи Маркива с благодарностью судьям и заверениями в вере в торжество справедливости, а также благодарность итальянской судебной системе за «хорошее решение», высказанную министром Аваковым.

Вместе с тем, утро 3 ноября, когда суд должен принять решение в агентстве начали с сообщения «Мать фотокорреспондента убита горем, в зале суда царит атмосфера запугивания».

Освещали журналисты также и заключительное слово самого Маркива перед оглашением приговора – частности, итальянское информагентство приводило его слова о том, что Маркив готов в любое время отстаиать свою невиновность, в частности, с помощью баллистических экспертиз, которые доказывают: он не мог быть причастным к совершения преступления, в котором его обвиняют и за совершение которого намеревались посадить на 24 года.

Завершает обзор дела Маркива новость о том, что оправданный украинец в сопровождении Арсена Авакова вылетел в Киев.

Максимально сбалансировано и беспристрастно подавали информацию относительно суда над Маркивым журналисты сайта tg24.sky. Публикацию по этому делу они начали с цитирования слов матери нацгвардийца и министра Авакова, которые настаивают на невиновности Виталия в том, в чем его обвиняли – и дополнили их позицией родственников погибшего Адриана Роккелли, которые по понятным причинам недовольны решением Миланского суда и рассматривают возможность его обжалования в кассационной инстанции. Кроме того, журналисты не только рассказывают своим читателям о том, кто такой Виталий Маркив и почему он, имея итальянское гражданство, оказался на Донбассе в составе НГУ, но и приводят детали позиции обвинения и объясняют, почему суд отклонил реконструкцию событий, созданную на основе расследования, проведенного следователями Павии. А также отмечают отсутствие доказательств вины Маркива по делу.

Максимально отстраненно и лаконично сообщили об освобождении украинца журналисты Ilgiorno.

Без лишних эмоций подавали новость об освобождении украинского нацгвардийца и на сайте Rainews.

Здесь решили ограничиться лаконичным переводом сути обвинений, которые привели к приговору в 24 года лишения свободы для Маркива, который был отменен апелляционной инстанцией. И добавили фрагмент первого выступления Виталия после освобождения.

«Эти люди дали мне дом, образование, все – я ничего не имел против этой страны. Любой из моих знакомых знает, что я всегда старался быть благодарным за возможности, которые Италия дала мне. Но у меня отобрали три года и никакая компенсация не сможет их вернуть. Это должно стать уроком для всех невинных: дела надо рассматривать тщательно, так как одна запятая может изменить судьбу человека, семьи, народа. Я счастлив, что мы увидели, что в Италии есть справедливость», — цитирует издание слова Маркива.

Завершает текст, опубликованный на этом сайте, еще одна цитата Маркива, где он объяснил, что привело его воевать за Украину:

«Я знал, что я могу потерять свою жизнь, что это не игра. Но один великий человек сказал: «Не спрашивайте, что ваша страна сделала для вас, лучше спросите у себя, что вы сделали для своей страны». И я решил: я украинец. Моя родина – в беде. И я должен идти и помочь ей».

И это тот редкий для итальянской прессы случай, где Виталия Маркива показывают не как убийцу, избежавшего наказания, не как причину для политического противостояния с дипломатическим привкусом, а как человека, имеющего свои принципы и убеждения. Человека, которого не сломали даже три года за решеткой в ожидании справедливости.