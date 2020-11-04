Байден заявил, что выигрывает в достаточном количестве штатов, чтобы победить на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время обращения заявил, что победил в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, сообщает CNN.

При этом демократ подчеркнул, что его штаб пока не заявляет о победе на выборах. Пока что у Байдена 237 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах.

«Я здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе, но я здесь, чтобы сказать, что, когда подсчет закончится, мы окажемся победителями», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что не намерен объявлять о победе, пока не наберет 270 голосов выборщиков.