Вариации гнева: рыжий кот попал на пляж, но оказался не готов к местному ветру

Рыжий кот влюбил в себя людей благодаря своей эмоциональной реакции на ветер

Коты во многом похожи на людей — у них точно так же как и у людей есть свои любимые и ненавистные вещи, и эмоций по их поводу хвостатые не скрывают. Кот по кличке Тыковка, например, очень, очень не любит ветер, и его мнение по поводу такого погодного явления ярко отражается на морде кота. Причем он настолько очаровательно гневается на движение воздуха, что люди не могут сдержать своего умиления.

Тыковка был одним из членов кошачьей семьи, которую спасла его нынешняя хозяйка Тиа Стоддард. Маму-кошку и нескольких ее котят удалось раздать в добрые руки, а Тыковку и его брата Мустачио семья оставила себе, сообщает издание The Dodo.

Недавно семья решила взять котов с собой на пляж, и сначала все шло прекрасно. Но потом подул резкий ветер, и Тыковка внезапно понял, что ветер он просто ненавидит до глубины своей котячьей души.

По словам хозяйки, после того случая Тыковка еще несколько раз бывал на пляже, но к сильному ветру так и не привык. Но зато люди смогли еще раз полюбоваться на его очаровательную недовольную мордашку!