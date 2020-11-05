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Позиция Канады по Крыму никогда не изменится, — посол

05.11.2020

Позиция правительства Канады относительно оккупированного Россией Крыма всегда будет неизменной. Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Такое заявление сделала канадский посол Лариса Галадза во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

В ходе беседы дипломаты также обсудили создание Крымской платформы и наполнение ее практическим содержанием. Стороны также затронули тему участия Канады в этой платформе. 

«Собеседники согласились, что платформа несет в себе мощный сигнал как в вопросе поддержки Украины со стороны международного сообщества, так и к России, как стране-оккупанту, о том, что оккупация Крыма не может и не будет забытой», — рассказали в МИД Украины.

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