В Грузии протестуют под окружными избиркомами, мобилизована полиция

В столице Грузии Тбилиси перед офисами окружных избирательных комиссий проходят акции протеста оппозиции. Оппозиция обвинила избирательную администрацию в фальсификации результатов выборов и требуют допуска на заседания комиссий.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

У офисов избирательных комиссий мобилизована полиция.

На акциях присутствуют члены «Национального движения» — Леван Хабеишвили, Хатия Деканоидзе, представители «Единой Грузии» и «Лело».

Кроме того, на акциях правоохранители задержали несколько человек.