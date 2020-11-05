Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Грузии протестуют под окружными избиркомами, мобилизована полиция

05.11.2020

В столице Грузии Тбилиси перед офисами окружных избирательных комиссий проходят акции протеста оппозиции. Оппозиция обвинила избирательную администрацию в фальсификации результатов выборов и требуют допуска на заседания комиссий.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

У офисов избирательных комиссий мобилизована полиция. 

На акциях присутствуют члены «Национального движения» — Леван Хабеишвили, Хатия Деканоидзе, представители «Единой Грузии» и «Лело».

Кроме того, на акциях правоохранители задержали несколько человек.

Читайте також:   Ледь не дійшло до бійки: в Кабміні відбулася серйозна сварка
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *