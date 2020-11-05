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В ОП рассказали, кто будет заниматься вопросом регионов вместо Трофимова

05.11.2020

После увольнения Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента вопросом регионов может заниматься Кирилл Тимошенко.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Тимошенко, по словам собеседника издания, может остаться в нынешнем статусе заместителя руководителя ОП.

«Предварительно, Кирилл Тимошенко. Либо в нынешнем статусе, либо — что более аппаратно правильно — в статусе первого зама. Но это решает глава ОП и президент», — добавил Подоляк.

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