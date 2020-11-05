Президент Польши Дуда выздоровел после коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда выздоровел после лечения коронавируса и возвращается к выполнению своих должностных обязанностей. Президент получил два отрицательных теста.

Об этом сообщает RMF24.

Пресс-секретарь польского президента сообщил, что Дуда закончил период самоизоляции и вернулся к выполнению обязанностей.

По его словам, глава Польши получил уже два негативных теста, из-за чего может вернуться к работе в обычном режиме.

Сам спикер, который также был инфицирован, останется на самоизоляции на день дольше.