Найден астероид, который стоит 10 000 квадриллионов долларов

Ученые NASA считают, что астероид почти полностью состоит из железа, никеля и некоторых других редких материалов, таких как золото, платина, кобальт, иридий и рений.

Недавнее исследование показало, что астероид Психея 16, который вращается между Марсом и Юпитером, может быть полностью состоять из металла и стоит примерно 10 000 квадриллионов долларов – больше, чем вся экономика Земли. Согласно исследованию, опубликованному в The Planetary Science Journal в понедельник, новые изображения с космического телескопа Хаббл предлагают более близкий вид на загадочный астероид, поверхность которого может в основном состоять из железа и никеля, похожего на ядро ​​Земли.

Фактически, ученые считают, что астероид может быть остатком ядра более ранней планеты, которая потеряла свою кору и мантию после нескольких столкновений во время создания нашей Солнечной системы. Точный состав и происхождение астероида будут раскрыты в 2022 году, когда NASA отправит беспилотный космический корабль для его изучения. Но последние данные показали более четкую картину астероида, чем когда-либо прежде.

Расположенный примерно в 370 миллионах километров от Земли, астероид Психея 16 является одним из самых массивных объектов в поясе астероидов в нашей Солнечной системе. По данным NASA астероид в форме картофеля имеет диаметр около 190 км.

Он был впервые обнаружен 17 марта 1853 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом и назван в честь древнегреческой богини души Психеи.

В отличие от большинства астероидов, которые состоят из камней или льда, ученые считают, что Психея – это плотный и в значительной степени металлический объект, который считается ядром более ранней планеты, которая потерпела неудачу в формировании.

В последнем исследовании исследователи из Юго-Западного исследовательского института наблюдали астероид через космический телескоп Хаббла в двух конкретных точках его вращения, чтобы полностью рассмотреть обе его стороны. Исследование также включало первое наблюдение Психеи в ультрафиолетовом свете, впервые предложившее более четкую картину состава астероида.

“Мы видели метеориты, которые в основном состоят из металла, но Психея может быть уникальной в том смысле, что это может быть астероид, полностью сделанный из железа и никеля”, – говорится в заявлении автора исследования доктора Трейси Беккер.

Ученые отметили, что способ, которым ультрафиолетовый свет отражается от Психеи, очень похож на способ, которым железо отражает солнечный свет.

“Мы впервые смогли идентифицировать на любом астероиде то, что, по нашему мнению, является полосами поглощения ультрафиолетового излучения оксида железа”, – сказал Беккер. “Это признак того, что на астероиде происходит окисление, которое может быть результатом падения солнечного ветра на поверхность”.

Термин “солнечный ветер” относится к потоку заряженных частиц, испускаемых горячей внешней атмосферой Солнца, известной как его корона.

Однако исследователи отметили, что присутствие даже незначительного количества железа может доминировать в УФ-наблюдениях. Металлические астероиды обычно не встречаются в Солнечной системе, и ученые полагают, что изучение Психеи может дать редкое представление о том, как на самом деле выглядит внутренняя часть планеты.

“Понимать, что на самом деле составляет планету, и потенциально видеть планету изнутри – это увлекательно. Как только мы доберемся до Психеи, мы действительно поймем, так ли это, даже если все окажется не так, как мы ожидали. Каждый раз, когда случается сюрприз, это всегда волнительно”, – сказал Бек.

Ученые NASA считают, что астероид почти полностью состоит из железа, никеля и некоторых других редких материалов, таких как золото, платина, кобальт, иридий и рений. Гипотетически, если бы он был доставлен на Землю, ведущий ученый миссии NASA Линди Элкинс-Тантон подсчитала, что само по себе железо будет стоить более 10 000 квадриллионов долларов.

Но в интервью CNN Элкинс-Тантон пояснил, что у астероида нет никакого способа попасть на Землю. “Мы не можем доставить Психею на Землю. У нас нет абсолютно никаких технологий для этого”, – сказала она.

Она отметила, что, если астероид каким-то образом будет доставлен на нашу планету и его ресурсы будут добыты, это может привести к краху рынков.

“С этим возникают всевозможные проблемы, но все же интересно думать о том, сколько будет стоить кусок металла размером с Массачусетс”, – добавила ученый.