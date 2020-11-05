Новая зона карантина пока не предвидится, — Ляшко

В Украине пока не планируют создавать новую зону карантина. Однако изменятся правила для административных единиц, которые попадут в «красную зону» карантина.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как пояснил санврач, сейчас админединицы «красной зоны» могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.

«Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения — это «красный» уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И к нему попадает уже и общественный транспорт», — рассказал он.