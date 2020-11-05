Ярко выраженные признаки того, что у вас депрессия

Депрессия – явление коварное. Несмотря на то, что многие из нас привыкли не придавать значения периодам подавленного настроения, специалисты настоятельно рекомендуют при возникновении депрессии сразу обращаться к врачу.

1.

Однако, как отличить временное уныние от тяжелого психического расстройства?

Ученые отмечают 5 ярко выраженных симптомов, которые позволят наверняка определить состояние депрессии.

Подарок эволюции

Депрессия – самое распространенное психическое расстройство. Согласно статистике, недугу подвержено до 40% молодежи, 10% людей старше 40 лет и 30% людей старше 65 лет.

Однако, вопреки распространенному мнению, депрессия не является исключительно современным заболеванием.

Признаки глубокой меланхолии фиксировались уже в Античности. Древнегреческий врач Гиппократ лечил недуг депривацией сна и фитотерапией за тысячи лет до того, как появились эти понятия.

В целом, ученые рассматривают депрессию как эволюционный механизм. Это подарок эволюции, то, что отличает нас от животных.

2.

При депрессивном расстройстве активизируется деятельность отделов мозга, отвечающих за аналитическое мышление. Таким образом, природа стимулирует организм решать сложные мыслительные задачи, преодолевать трудности и развиваться. Чем умнее человек, тем глубже у него депрессия.

Как, с научной точки зрения, появляется депрессия?

Депрессия может быть вызвана внешними и внутренними факторами.

К внешним факторам относят сезонность климата. Замечено, что чаще всего меланхолия появляется осенью. Это спровоцировано недостатком солнечного света и похолоданием. Организм начинает испытывать дефицит витаминов. Такое состояние называют сезонной депрессией.

К внутренним, недостаток важных нейромедиаторов – серотонина, норадреналина и дофамина.

Что отличает депрессию от временного уныния?

Длительность

Депрессия длится месяцами, даже годами. Она не проходит сама по себе. Если настроение не улучшается на протяжении пары недель, то это симптом.

Ангедония

Утрата способности получать удовольствие.

У каждого человека есть любимое занятие, повышающее его настроение. Это может быть спорт, хобби, общение с противоположным полом и т.д.

В период депрессии, вещи, которые раньше приносили удовольствие, теряют свою привлекательность.

3.

Слабость

Постоянный упадок сил, сонливость.

Человеку свойственна слабость после тяжелой психологической нагрузки – ссоры, давления со стороны начальства и т.д. Как правило, хорошо проспавшись, человек восстанавливается, а тело приходит в порядок.

При депрессии физическая слабость не проходит со временем.

Потеря внимания

Во время психологического расстройства человек переключается на автопилот. Он перестает планировать день, не обращает внимания на окружение, впадает в ступор.

Проблемы с аппетитом

Данный симптом может проявляться по-разному. Одни люди начинают испытывать постоянный голод, другие, напротив, полностью теряют интерес к пище.

Если человек наблюдает за собой все 5 факторов, то это повод обратиться к врачу за помощью.

: Новости Ю