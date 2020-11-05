51-летняя Дженнифер Лопес в свадебном платье заинтриговала поклонников

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес взбудоражила воображение фанатов своим нарядом.

Фото разместил жених звезды на своей странице в Instagram.

На снимках артистка позирует в пикантном белом свадебном платье с полупрозрачным корсетом и откровенным декольте, ажурных перчатках, а также в чулках.

Такой образ исполнительница выбрала для празднования Хэллоуина. Дженнифер примерила образ Мадонны из клипа на песню Like A Virgin.

Также на одном из фото со звездой позирует ее возлюбленный Алекс Родригес. Он в образе Брюса Спрингстин. Певица запечатлена на нем очень в пикантной позе, артистка сидит на парне верхом.

“Надеюсь, вчера у всех был удивительный Хэллоуин!”, – подписал фото спортсмен.

Поклонники высоко оценили праздничный образ звезды, посоветовав ей одеться так на свадьбу: “К чему ты сексуальная невеста”, “Мадонна отдыхает, ты круче!”, “Кажется, ты уже придумала, в чем выйдешь замуж!”, “Иди так к алтарю, Алекс точно оценит!”.