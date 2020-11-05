Названы лучшие внедорожники, которые не боятся разбитых дорог

Эксперты составили список из самых надежных внедорожников, которые запросто справляются с отечественными дорогами.

Лучшие 10 автомобилей опубликовал портал mini-borishof.ru.

Nissan Terrano 2

Главные плюсы этого авто – прочная несущая рама, потрясающая проходимость и бескомпромиссная надежность. Данный внедорожник пройдет по таким дорогам, где некоторым более дорогим моделям даже и не снилось.

Ford Explorer

Этот безрамный внедорожник очень надежный. Он способен преодолевать достаточно серьезное бездорожье, не сильно отставая от рамных машин.

Volkswagen Amarok

Этот кроссовер не является дешевым вариантом, но качественное оснащение и высокая надежность определяют популярность немецкого пикапа. Эксперты обращают внимание на солидный клиренс 20,3 см для тех, кто нацелен покорять бездорожные участки.

Land Cruiser

Этот автомобиль не боится дыр в дорогах, снега, грязи и воды. Главный его минус – цена.

Toyota RAV4

Toyota выпустила большое количество внедорожных автомобилей, а RAV4 выделяется неплохими ходовыми качествами и большим набором дополнительных опций.

Honda CR-V

Этот автомобиль внедорожником и не назовешь. Это вполне обычный кроссовер, который подходит для преодоления заснеженных городских дорог.

Mitsubishi Outlander

Главная особенность этого внедорожника в том, что производитель делает большой акцент на комфорт пассажиров и водителя во время езды.

Jeep Wrangler Rubicon

Этот американский внедорожник имеет непревзойденные ходовые качества. Его подвеска дает возможность преодолевать самые сложные горные маршруты.

Nissan Patrol

Компания Nissan создала автомобиль с отличной проходимостью. Этот внедорожник настоящий монстр бизнес-класса, который эффектно выглядит в городском трафике и при этом демонстрирует характер на бездорожье.