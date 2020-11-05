Террористы на Донбассе атаковали ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе снова нарушили договоренности о перемирии и устроили обстрелы позиций ВСУ и запрещенную разведку.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, за прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений в целом было зафиксировано шесть нарушений оккупантов.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы, в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей о перемирии не зафиксировано.

«В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника», – заверили в штабе ООС.