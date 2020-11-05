В Украине могут ввести час для пенсионеров в магазинах и аптеках, – Ляшко

В Украине могут ввести специальное время посещения аптек и магазинов пожилыми людьми. Это необходимо, чтобы снизить риск их заражения коронавирусом COVID-19.

О такой инициативе «Новому времени» рассказал главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, график прежде будет всего касаться людей старше 60 лет.

«Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет», – отметил Ляшко.

Он также напомнил, что большинство летальных случаев от коронавируса зафиксированы именно в возрастной категории 50+. Кроме того, главный санврач отметил, что введение специальных часов посещения в учреждениях торговли – это распространенная европейская практика.