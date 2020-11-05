От осложнений COVID-19 умер известный украинский реаниматолог

От осложнений, вызванных коронавирусом, 4 ноября умер известный в Украине реаниматолог, профессор Феликс Глумчер.

Об этом в Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская, отметив, что он внес огромный вклад в лечение тяжелых больных и подготовку новых кадров.

«Нет больше сил… Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый… я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжелых больных, подготовку кадров», – написала она.

Голубовская также напомнила, что летом скончался академик Петр Фомин, с которым дружил Глумчер.

«Два мэтра украинской медицины, два академика, покинули нас в этом году, друзья – Петр Дмитриевич Фомин умер этим летом. Целая эпоха врачей, посвятивших свою жизнь людям», – добавила она.

Феликс Глумчер родился 30 января 1949. Он был членом-корреспондентом Национальной академии медицинских наук Украины, доктором медицинских наук, профессором, лауреатом государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным врачом Украины. Также заведовал кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.