Сергей Притула рассказал, вернется ли в «Варьяты-шоу»

Популярный ведущий Сергей Притула ранее заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева. Из-за такого решения ему пришлось покинуть комедийный проект «Варьяты-шоу». Он сам захотел уйти, так как считает, что политика и шоу-бизнес не совместимые вещи.

Недавно в Украине прошли выборы и для Притула они оказались неудачными. После них всех заинтересовало, что он будет делать в дальнейшем и вернется ли шоумен в свою обычную сферу.

Сергей признался, что его решение по выходу из «Варьяты-шоу» как актера и автора не изменилось. Свой творческий путь коллектив продолжает без него.

«Это перевернутая страница. Конечно, что я на контакте с ребятами… Я за них как переживал, так и буду переживать – за их успехи, но на работу, скажем так, в «Варьяты» я уже не хожу», – объяснил шоумен.

Также он сообщил, что от должности ведущего на «Новом канале» он не отказывается и будет продолжать там работать. Кроме этого он имеет авторскую программу на радио «НВ». Корпоративы Сергей Притула больше вести не будет.