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Маркив рассказал, что было самым тяжелым в итальянском заключении

05.11.2020

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся в Украину после полного оправдания и освобождения из итальянской тюрьмы, рассказал, что было самым трудным в заключении.

Воспоминаниями Маркив поделился в интервью Радио Свобода. Он рассказал, что по итальянскому законодательству человек считается невиновным до третьей стадии осуждения. 

«Но в действительности это не так. Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все – твои права, кем ты был – становится второстепенным», – сказал военный.

По его словам, входить в эти рамки для человека, особенно гражданского, очень трудно.

«Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине», – добавил нацгвардеец.

Он сообщил, что находился в одной из крупнейших тюрем Ломбардии.

«Там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами», – рассказал Маркив.

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