Ученые определили траекторию COVID-19: дистанция в 1,5 метра не спасет

Частицы коронавируса нового типа, который признан пандемией, могут распространяться дальше, чем ранее предполагали ученые – не на 1,5 метра, а в четыре раза дальше.

Такое открытие в ходе исследования, отслеживая траекторию полета частиц COVID-19, сделали ученые из Сингапура. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что микроскопические капельки от кашля могут перемещаться на расстояние более шести метров. Специалисты поясняют, что большие капли слюны быстро оседают на земле из-за силы тяжести, но даже они «долетают» на один метр.

Результаты же показали, что одна капля от кашля размером 100 микрометров может перемещаться на расстояние до 6,6 м при скорости ветра 2 м/с. А в условиях сухого воздуха – еще дальше из-за испарения капель.

Ученые утверждают, что их исследование еще раз доказывает необходимость масочного режима и соблюдения социальной дистанции – одних из важнейших мер безопасности, о которых необходимо помнить в период пандемии COVID-19.