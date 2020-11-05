Сервера с декларациями хотят закрыть через скандальный ОАСК

В Окружной админсуд Киева обратилось предприятие «Алтаюр», которому принадлежат серверами с реестра е-деклараций. Требование – прекратить хранение деклараций. Об этом заявил адвокат Владислав Власюк, передает «Украинская правда».

Защитник «Алтаюра» напоминает о скандальном решении Конституционного суда, частично отменившего антикоррупционную реформу. Поскольку отменена статья закона, по которой НАПК должно, в том числе, хранить и обнародовать декларации, владелец серверов настаивает, что сейчас хранение деклараций — превышение полномочий.

Таким образом, «Алтаюр» требует обязать НАПК не хранить декларации.

В Агентстве об обращении в суд пока не знают, но его глава Александр Новиков отмечает, что в аренде серверов был «очевидный факт растраты и присвоения бюджетных средств», а супруга владельца «Алтаюра» работает консультантом в КС.