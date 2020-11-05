Фальстарт: команда Байдена создала сайт о передачи власти в США

Избирательный штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена от демократов, не дожидаясь его победы на выборах, создал интернет-сайт, который посвященный передаче власти администрации, главой которой может стать представитель от Демократической партии.

На сайте сообщается, что «в ряде штатов все еще подсчитывают голоса», но «переходная команда продолжит готовиться как можно скорее к тому, чтобы администрация Байдена и Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис — ред.) с первого же дня смогла взяться за дело».

На сайте пока нет информации о непосредственных планах передачи власти демократам.

Напомним, что согласно прогнозам Fox News, Байден заручился поддержкой 264 выборщиков, а президент США Дональд Трамп — 214. Для победы необходимо получить 270 голосов.