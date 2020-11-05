Медики рассказали, о чем говорят боли в шее

Обычно тем, у кого болит шея, сразу советуют «исправлять осанку». Однако недавнее исследование с участием тысячи человек показало, что никакой значимой взаимосвязи между осанкой и болями в шее нет.

Исследования также говорят о том, что использование различных «эргономичных» приспособлений во время работы за компьютером либо никак не влияет, либо оказывает незначительное влияние на то, будет у вас болеть шея или нет.

Каждый раз оказывалось, что люди, страдающие от болей в шее, плохо спят, их работа связана с высоким уровнем стресса, они малоактивны физически, а их эмоциональное состояние можно назвать тревожным и депрессивным.

То есть эти люди находятся в стрессе и сами замечают, что испытывают сильное мышечное напряжение в области шеи.

Таким образом, чтобы защититься от болей, нужно укреплять мышцы шеи, следить за сном и работать над своим психическим состоянием. Что касается работы за компьютером, то просто старайтесь как можно чаще менять позу.

Учёные советует не тратить деньги (и немалые) на «эргономичные» стулья и столы, а немного изменить свой образ жизни. Старайтесь высыпаться, заниматься спортом и свести стресс к минимуму.