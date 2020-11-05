Штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте, — Степанов

В Украине могут ввести штраф за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. Его будут выписывать сразу на месте.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за неношение масок от 170 до 255 гривен. Причем протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. Поэтому у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций», — сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас это будет такой же механизм, как и при нарушении правил дорожного движения. Штраф могут накладывать работники Нацполиции, эпидемического контроля, органов местного самоуправления.

«Я очень благодарен народным депутатам, что они поддержали этот законопроект, и сейчас рассчитываю на его принятие в сессионном зале Верховной Рады. Нам это необходимо», — добавил Степанов.