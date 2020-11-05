Деньги не помогут: в Украине нет мест в больницах для больных Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Украине окончательно вышла из-под контроля. Во многих больницах крупных городов загруженность коек уже составляет 100%.

Больных с воспалением легких лечат прямо в коридорах, а на одну кислородную точку иногда приходится по несколько человек, которые получают столь необходимый для жизни газ по очереди. В Минздраве же говорят, что при достижении 100% загрузки, которая, судя по всему, уже не за горами, медики будут выбирать, кому оказывать помощь, а кому — нет.

Не помогут даже связи

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе» — так описывает ситуацию с распространением коронавируса в стране министр здравоохранения Максим Степанов. Если загруженность коек по стране составит 100%, то медики вынуждены будут перейти к протоколу «медицинской сортировки», то есть оказывать помощь тем, у кого шансов больше.

Заполненность ковидных коек в больницах страны уже составляет порядка 70%. В Киеве этот показатель — около 73%. Но в некоторых больницах уже все места заняты. Так, в столице на 100% заполнены больницы №1, 3, 5, 12, 17. В больнице №6 занято 99% коек, №8 — 94%, №9 — 93%, в Александровской — 84%. В такой ситуации госпитализироваться становится все труднее. Даже имея связи.

«Недавно со мной приключилась ситуация, когда нужно было положить в больницу близкого человека в Киеве. Я обзвонил всех, кого мог. И в большинстве случаев мне отказывали, ссылаясь на то, что просто нет мест. И я же всех в здравоохранении знаю», — рассказывает «Вестям» врач-эпидемиолог, глава ОО «Инфекционный контроль» Андрей Александрин.

Но самое ужасное, что не хватает медиков. «Врачи увольняются со страшной скоростью. Им 300% надбавки уже не нужны», — вздыхает Александрин. Как результат — внимания пациентам становится все меньше. Люди жалуются, что к ним сутками никто не подходит.

«Медики стараются минимизировать свое общение с ковидными больными. Например, в больнице №1 на Красном Хуторе, на сортировке, лечащий врач, назначенный во вторник, появился у меня в палате только в четверг», — делится о своем опыте лечения Covid-19 глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Еще одна тревожная тенденция — кислород становится дефицитом даже в столице. Об этом говорит врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. «Больных больше, чем кислородных мест в больницах. Это опасно. Накануне непростой для всех зимы прогнозы очень и очень плохие», — говорит «Вестям» Дубровский.

Дышат по очереди и койки в коридорах

Не легче ситуация и в регионах. После Киева, согласно данным Минздрава, больше заражений в Харьковской, Донецкой, Одесской, Хмельницкой, а также Житомирской областях. В Одессе, например, на почти миллионный город по состоянию на 3 ноября оставалось 64 свободные койки. Загрузка — под 99%.

Как рассказывает «Вестям» волонтер Екатерина Ножевникова, в городе уже начали отказывать в госпитализации пациентам без ПЦР-теста. А сделать его в больнице нет возможности из-за высокой загрузки. «В выходные несколько больных, которые были в моем поле зрения с подтвержденным диагнозом Covid-19, госпитализировались. Но они были тяжелые. Это было бы уже слишком им отказывать. Одного пациента госпитализировать не удалось — у него не было ПЦР-теста, но при этом были все симптомы. Сортировочная больницы была заполнена, никого не принимали, и тест было сделать невозможно. В понедельник он самостоятельно сдал тест, получил позитивный результат и госпитализировался», — сказала «Вестям» Ножевникова.

К слову, согласно постановлению Мин­здрава, с недавнего времени ПЦР-тест является не обязательным условием для госпитализации. Но оно, по словам Ножевниковой, не выполняется.

В Харькове количество больных уже превышает число коек. Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан: «На сегодняшний день койки заняты на 100%, и даже немного больше». По ее словам, стопроцентно работают 530 коек при наличии почти 560 больных.

«Если кровать освобождается, сразу же находится другой пациент. Иногда даже могут решаться вопросы, что на одной кислородной точке могут быть два пациента до момента, когда другая освободится. То есть пациенты поочередно дышат и таким образом спасают себе жизнь», — говорят в мэрии.

В Харькове уже образовался дефицит кислорода, кислородных подушек и концентраторов. «Люди ищут кислород, чтобы «подышать» дома и насытить кровь кислородом. Потому что скорая не забирает больных с низкой сатурацией. В понедельник был случай, что скорая возила по городу четыре часа пациента с сатурацией 60, потому что в Харькове не было ни одной свободной койки. Привезти его можно было только на кислород, но с пониманием, что точка есть. Как только у нас такая появилась, сразу привезли», — рассказала «Вестям» врач инфекционной больницы Харькова Татьяна Буравская.

В области ситуация еще хуже. «В коридорах инфекционного отделения Купянской больницы люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, а из освещения — одна лампа на весь коридор. Чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном», — рассказывает об ужасах лечения «по-украински» купянчанка Яна Колпакова.

Лучше ситуация в Днепре. «Что касается коечного фонда, то загрузка порядка 70–80%», — сказала «Вестям» исполнительный директор БО «Благотворительный фонд Kiddo» Ольга Голубева. К тому же, по ее словам, возможность разворачивать койки еще есть.

«С кислородом ситуация, как у всех. Но проблем глобального характера, как в Одессе, у нас нет. Не стоит забывать, что мы живем в городе, где есть кислородный завод. Да, врачей не хватает, иногда есть проблемы с кислородом и другие точечные проблемы, которые мы решаем с помощью доноров. Но случаев, когда человеку отказывали в госпитализации, которая ему была бы показана по клиническим признакам, я пока не слышала», — сказала «Вестям» Голубева.

Досрочная выписка

Все чаще встречаются случаи, когда пациентов выписывают досрочно. Из-за нехватки мест. «Пришли и сказали: все, кто не подключен к кислороду, все, кто дышит самостоятельно, выписываются, потому что большая волна очень тяжелых — тех, кому необходима более серьезная работа», — рассказывает житель Чернигова Вадим Голубов.

Встречаются такие ситуации и в Киеве. По словам Попенко, за время его нахождения в киевской больнице №8 четырех человек из его палаты выписали досрочно. «Сергей: 20% поражения легких, положительный тест на Covid-19, температура нестабильна, от 36 до 37,3 °С. Проблемы с сердцем. Ему не предложили консультацию кардиолога, пульмонолога или перевод в кардиологию. Уехал домой. Михаил: поражение легких незначительное, температуры нет, Covid-19 дал осложнение на сердце. Ему не предложили консультацию кардиолога или перевод в кардиологию. Уехал домой. Я: 40% поражения легких, бронхит, фиброз. Сейчас дома. Лечу бронхит и прохожу курс реабилитации», — рассказывает Попенко.

Столь печальная ситуация объясняется резким ростом дефицита медицинских сотрудников. Еще на начало этого года система здравоохранения, по официальным данным МОЗ, испытывала дефицит в кадрах. Тогда эта цифра составляла по среднему медицинскому персоналу чуть более 35 тыс. человек, по врачам — 33 тыс.

Если же говорить о Киеве, то на начало года в столице не хватало 4 тыс. врачей и 7 тыс. медперсонала. В мелких городах ситуация с врачами еще более катастрофическая. Фельдшер из Черниговской области в конце прошлого месяца опубликовал видео, на котором рассказал, что из-за нехватки бригад ему пришлось ехать к пациенту в другой регион. Пациентка с Covid-19, осложненным двусторонней полисегментарной пневмонией, ждала скорую шесть часов. Но самое ужасное, что эта пациентка — медицинский работник. В машине она сказала: «Еще недавно я подавала пациентам кислород, а теперь меня саму везут под кислородом и капельницей».

Лист ожидания для богатых

Впрочем, кроме государственных лечебниц, в Украине стационарное лечение Covid-19 предлагают четыре частных клиники. Две из них в Киеве — «Обериг» и «Добробут», две в Одессе — Odrex и Into-Sana. Сутки лечения Covid-19 в частной палате вам обойдутся минимум 9 тыс. грн. Это «бюджетный вариант» с размещением в двухместной палате.

За одноместную палату просят от 11,7 тыс. грн в «Обериге», до 12 тыс. грн в «Добробуте». При этом, как сообщили в клиниках, в эту сумму не входят медикаменты и анализы. За них, как и за все прочие манипуляции, нужно будет доплачивать отдельно, что обойдется еще примерно 20 тыс. грн в день. Кроме того, перед тем как лечь в частную больницу, пациенту необходимо внести авансовый взнос — гарантию платежеспособности клиента. Самый высокий ценовой порог в «Добробуте», там просят заплатить депозит в 80 тыс. грн, в «Обериге» — 50 тыс. грн.

При этом, несмотря на «космические» по меркам простых украинцев расценки, мест в частных клиниках нет. «Вы можете записаться в лист ожидания. Но там уже порядка 50 человек», — сказали «Вестям» в клинике «Обериг». В «Добробуте» обещали перезвонить, если найдутся свободные места, но до момента публикации менеджер с нами так и не связался.

Приходится платить пациентам и в государственных больницах, где теоретически должно быть все бесплатно. Но, как рассказывают пациенты, это далеко не так. Как подтверждает киевлянин Виктор Фатаев, который лечился в инфекционной больнице №4, за все время нахождения в больнице потратил до 1 тыс. грн. «Лекарства и процедуры были в основном бесплатными», — пишет Фатаев в соцсетях.

А вот киевлянину Олегу Попенко повезло меньше — по его словам, ему каждый день с температурой приходилось ходить в аптеку и скупаться в среднем на 300 грн. «За две недели на лечение потратил порядка 10 тыс. грн», — говорит Попенко.

Рассказывают о дополнительных тратах и пациенты из других городов. Так, одессит Андрей Федореев, который вместе со своим отцом Валерием проходил двухнедельное лечение в Одессе, говорит, что на двоих с отцом дополнительно ушло порядка 5–6 тыс. грн.

Нет баллонов

Кроме нехватки кислорода, в стране появилась новая проблема — нехватка емкостей для транспортировки. Как рассказывает владелец сети магазинов «Медтехника» Алексей Давиденко, сегодня не хватает не столько самого кислорода, сколько емкостей, куда его нужно заправлять, чтобы доставить в больницы.

«Все емкости, которые можно, уже используют, но этого не хватает. А больше взять негде. Во всем цивилизованном мире уже давно ушли от такого архаизма, как обеспечение больницы кислородом при помощи привоза и замены баллонов. Но даже в Киеве абсолютное большинство больниц получает кислород от поставщиков — в баллонах», — пишет Давиденко.

Баллоны с кислородом возят в больницы, как бутыли с водой в офисы. Деньги на установку автономных кислородных станций не выделялись, а поставки кислорода в баллонах всегда были локальным бизнесом администрации больниц.

«На этой неделе в Кабмине вдруг поняли, что в больницах не хватает кислорода, потому что в стране нет емкостей. Можно было легко по всей стране в опорных больницах поставить новые автономные кислородные станции, сделать разводку и обеспечить бесперебойным медицинским кислородом пациентов не только на период коронавируса, но и на десятилетия вперед», — подчеркнул Давиденко.

Антон Дранник