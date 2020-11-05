Врачи рассказали, чем опасна устойчивость к антибиотикам

Чрезмерное употребление и слишком частое неправильное использование антибиотиков приводит к развитию и распространению бактерий, которые стали устойчивыми к антибиотикам.

Устойчивость к антибиотикам постепенно становится серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире.

Устойчивость к антибиотикам: что это такое?

Бактерии, подвергшиеся воздействию антибиотиков, развиваются и вместе с ними развивают защитные механизмы, которые позволяют им избежать их действия. Это явление затрагивает как бактерии, вызывающие инфекции, так и в целом безвредные бактерии, которые естественным образом присутствуют в нашем организме. Когда резистентность развивается у одного или другого из этих видов бактерий, она может передаваться другим видам и способствовать распространению этого явления. Таким образом, антибиотики становятся неэффективными и больше не могут вылечить нас от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями.

Могут ли антибиотики вылечить инфекции, вызванные устойчивыми бактериями?

Антибиотики, обычно назначаемые врачом (называемые «первой линией»), могут быть неэффективными против инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, поэтому необходимо использовать более мощные антибиотики, которые, к счастью, все еще широко доступны.

Однако бывают случаи, когда эффективные антибиотики недоступны для лечения определенных инфекций, что приводит к ситуациям, когда лечение невозможно; тогда мы говорим о «терапевтическом тупике».

Устойчивость к антибиотикам, в чем причина?

Антибиотики действуют не только на бактерии, вызывающие инфекцию, подлежащую лечению, но также на бактерии, полезные для нашего организма. Таким образом, все бактерии подвержены риску развития новых механизмов устойчивости к антибиотикам. Чем больше антибиотиков вы принимаете, тем выше риск высвобождения устойчивых бактерий, которые делают последующее лечение антибиотиками менее эффективным для пациента и общества.

Сегодня новые виды резистентности бактерий увеличиваются в городах и в больницах и заставляют врачей использовать все более мощные антибиотики, если они существуют. Их повторное использование также способствует возникновению сопротивления в больничной среде.

Устойчивость к антибиотикам, как она развивается?

Бактерия может избежать действия антибиотика из-за генетической мутации, спонтанной или вызванной воздействием антибиотиков. Тогда устойчивость записывается в его генах.

Размножаясь, бактерии передают свою устойчивость к антибиотикам своим потомкам.

Устойчивость к антибиотикам: последствия на глобальном уровне

Это серьезная глобальная проблема общественного здравоохранения, которая чрезвычайно быстро растет и усилилась с 2000-х годов. Устойчивость к антибиотикам угрожает нашему нынешнему образу жизни и подрывает все достижения медицины более чем 70 лет. Если не прекратить злоупотребление антибиотиками, устойчивость к антибиотикам может стать одной из ведущих причин смерти во всем мире.

С момента открытия пенициллина, первого антибиотика, медицина достигла значительных успехов в сложной хирургии, трансплантации органов, неонатологии и реанимации. Все эти вмешательства стали бы невозможными, если бы устойчивость к антибиотикам продолжала развиваться, потому что риск заражения, вызванный каждой медицинской процедурой, был бы слишком высоким.

Последствия неэффективности антибиотиков многочисленны: