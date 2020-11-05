В Харькове горело студенческое общежитие: людей эвакуировали

В Харькове в ночь на 5 ноября произошел пожар в девятиэтажном студенческом общежитии. Пожарными было спасено 5 студентов, еще 30 человек были эвакуированы.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, информацию о пожаре в студенческом общежитии Национального фармацевтического университета на проспекте Юбилейный, 48, спасатели получили 5 ноября в 1:20.

На место отправили 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже 9-этажного здания общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв. м.

«Из-за сильного задымления возникла угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были спасены 5 человек, еще 30 студентов были эвакуированы», — сообщили в ГСЧС.

В 1:47 пожар был локализован, а в 2:38 ликвидирован полностью.

«Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрической сети», — отметили в ведомстве.