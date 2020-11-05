Малолетки в КСУ: Как в ЗЕ-команде хотят обновить главный судебный орган

Идея Банковой завести в бунтующий Конституционный суд своих людей разбивается об острую нехватку кадров. В результате, как в известном советском мультфильме, выбор пал на худших из худших…

Противостояние между Офисом президента и Конституционным судом нарастает. Идея Владимира Зеленского распустить КСУ критически оценивается юристами. В результате, в стенах Верховной Рады тоже произошла заминка: Банковая никак не может найти 226 нардепов-«камикадзе», которые проголосуют за данное решение. Как результат, у Зеленского решили попытаться внедрить в Конституционный суд своих людей по квоте Верховной Рады. Стоит отметить, что парламент может назначить трех судей в КС. Неудивительно, что у Зеленского решили воспользоваться этой возможностью, пишет Lenta.UA.

Впрочем, с кадрами у нынешнего президента – напряжёнка. Юристов уровня Конституционного суда – нет. В результате, уже традиционно, кадры выбирают не по уровню профессионализма, а исходя из другого – весьма спорного критерия: лояльности к «первому». Как уже писала Lenta.UA, одним из претендентов на ношение малиновой мантии стал один из нардепов от «Слуги народа» — Александр Бакумов. И эта идея, признаться, выглядит абсолютно абсурдно. Дело в том, что Александр Бакумов в случае результативного голосования, станет самым молодым депутатом Конституционного суда за всю историю. Народному избраннику – 31 год. В таком возрасте, максимум, можно стать судьей районного уровня, но уж точно не оказаться членом Конституционного суда. Там таких политических «малолеток» — без опыта и понимания процессов – отродясь не водилось…

А опыта по профилю у Бакумова – «аж» два года. Да, и то к его деятельности возникает огромное количество вопросов. Дело в том, что в 2016 году он (в возрасте 27 лет!) стал доцентом кафедры конституционного и международного права факультета № 4 Харьковского национального университета внутренних дел. Дальнейшее продвижение «вундеркинда» на этом не остановилось. В ноябре 2018 года 29-летний Бакумов стал проректором Харьковского национального университета внутренних дел. А уже в следующем году он в качестве «слуги» стал народным депутатом. Фантастика? Нет. Особенно если ты вовремя занял правильную сторону. Но об этом слегка ниже…

Без «волосатой руки» в карьере Бакумова не обошлось. Его брат – Денис Бакумов, руководитель Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, а дядя – Михаил Бакумов – экс-заместитель директора того же центра. В целом, семейство имеет огромное влияние в Харьковской области. И немало денег.

К слову, согласно декларации за 2018 год потенциальный судья Конституционного суда Александр Бакумов демонстрирует весьма серьезные материальные успехи. У него в собственности жилой дом с надворными постройками в Харькове общей площадью 214 кв. м и (частично). А также три дорогих автомобиля: Mercedes-Benz GLE 250D 2017 выпуска, Рorsche Macan 2015 выпуска и Тoyota Land Cruiser 150 2018 выпуска. Суммарный доход Бакумова составляет 6,2 млн грн. Откуда такой автопарк у проректора?..

В СМИ немало писали о том, что раньше Александр Бакумов троллил Владимира Зеленского, когда тот был еще кандидатом в президенты. В период президентской кампании семья Бакумовых поддерживала тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Но переметнулись.

Сейчас Бакумов демонстрирует готовность делать все, как надо Банковой. Именно он выступил с трибуны Верховной Рады, призывая судей КС добровольно подать в отставку. Стоит ли говорить, что без указки сверху молодой нардеп никогда бы на это не пошел. Более того, нарисовалась интересная связка Бакумова с директором НАБУ Артемом Сытником. Последний крайне обижен на КС за решение о своем незаконном назначении, и похоже, что в Бакумове скандальный глава бюро ищет возможность отомстить своим обидчикам. По информации Lenta.UA, Сытник и Бакумов встречались утром во вторник, 3 ноября, и тема разговора касалась именно будущего Конституционного суда.

И теперь ключевой вопрос. Поможет ли Бакумов Банковой и Сытнику укротить КС? Берут большие сомнения. Команда Зеленского, похоже, надеется победить наскоком, но, судя по последним событиям, это завершится большим провалом. А с такими кадрами – так подавно…

Иван Сергиенко

В тему: Воры, коррупционеры, украинофобы: депутаты, подписавшие представление в КСУ

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Малолетки в КСУ: Как в ЗЕ-команде хотят обновить главный судебный орган обновлено: 5 ноября, 2020 автором: Redactor