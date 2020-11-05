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В Кировоградской области военного комиссара подозревают во взяточничестве

05.11.2020

Военному комиссару районного военного комиссариата Кировоградской области сообщено о подозрении в получении взятки. 

“Чиновник в октябре 2020 года получил от гражданского лица неправомерную выгоду в размере более 3000 гривен за „решение вопроса“ об отсрочке призывника от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам. Сейчас продолжаются обыски по месту прохождения службы и проживания подозреваемого. Также направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении пресс-службы Специализированной военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Центрального региона Украины.

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