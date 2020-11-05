Померла заступниця голови Чернігівської ОДА

5 листопада померла заступниця голови Чернігівської облдержадміністрації Наталія Романова. Інформацію Суспільному підтвердив заступник голови ОДА Андрій Подорван. Причину смерті не назвав.

Відомо, що Наталія Романова тривалий час лікувалася від раку.

Наталії Романовій було 59 років.

Закінчила у 1983 році історичний факультет Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка,.

У 2008 році — Одеську національну юридичну академію, «Правознавство», магістр права. У 2009 році — НАДУ при Президентові України, «Управління суспільним розвитком», магістр управління суспільним розвитком.

З 2006 по 2010 роки — голова Чернігівської обласної ради.

З 2006 року — член постійної делегації України в Палаті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи; тричі обиралася Віце-президентом КМРВРЄ, а в 2012-2014 роках — Президент палати регіонів КМРВРЄ.

Директор Школи вищого корпусу державної служби — 2012 рік.

Депутат Чернігівської обласної ради 5-6 скликань.