Почему не останавливается падение гривни?

СМИ проанализировали финансовые новости начале ноября. В частности, выяснили, как влияют на курс гривны «трудовые переводы» и почему растут депозиты

Последний месяц осени начался для национальной валюты с неприятных новостей. Собственно, как и два предыдущих осенних месяца гривня продолжает терять позиции по сравнению с «валютными тяжеловесами» — долларом и евро. Хотя большинство аналитиков объективных оснований для такого «пике» и не видят. К примеру, несмотря на коронавирус и прогнозы многократного сокращения притока валюты от украинских заробитчан, эти евро-долларовые ручейки почти не обмелели. К тому же, карантин способствовал улучшению внешнеторгового сальдо. Объемы импорта товаров в Украину уменьшились. А спрос на продукцию наших экспортеров в мире сохраняется…

Далее об этом — подробнее. А также о том, как коронавирусная беда учит украинцев быть экономнее. Потому что у нас парадокс: уровень доходов соотечественников падает, а объемы их депозитов в банках существенно выросли.

Курс гривни: назад, в январь 2018-го

Именно так. По итогам первых в ноябре торгов на межбанковском валютном рынке НБУ установил курс гривни к американскому «зеленому» на самом низком за последние почти три года уровне — 28 гривень 58 копеек. Напомним, 23 января 2018 года доллар укрепился до максимума — 28,88. Но тогда всплеск был недолгим. Уже по итогам торгов 26 января американская валюта ослабла до 28,55. А еще через три торговые сессии, до 1 февраля, — до 27,84. То есть, за декаду доллар подешевел на целую гривню.

А вот в том, что гривне удастся так быстро оправиться после стремительного падения и на этот раз — есть сомнения. По результатам торгов во вторник наша валюта смогла укрепиться лишь на несколько копеек. Завершила сессию гривня на отметках 28,52- 28,55. Но и это хорошо. Ведь может свидетельствовать, что после турбулентного понедельника рынок начал успокаиваться.

Среди рисков, которые на этой неделе еще могут расшатать ситуацию, аналитики сайта Минфина называют превышение спроса на валюту над предложением. Ведь напуганные перманентным ростом курса иностранных валют покупатели будут пытаться как можно скорее закрыть валютные расчеты. Экспортеры же традиционно придержат выручку. Также активны в этот период «дочки» иностранных компаний, которые закупают доллары и евро для вывода дивидендов. Это подтверждает и заместитель председателя правления НБУ Юрий Гелетий. По его словам, растет спрос на валюту на фоне погашения внешних обязательств и репатриации дивидендов. Также осенью сохраняется «умеренный тренд к сокращению вложений иностранных инвесторов в государственные облигации Украины». Между тем спекулянты, как и всегда в такие «мутные» периоды, пытаются «поймать свою рыбку» — воспользовавшись низкими объемами торгов, расшатывают курс.

Психологически дадут о себе знать и ряд международных факторов. В частности, президентские выборы в США и запланированное на четверг заседания Федеральной резервной системы, на котором будут определяться с новой процентной ставкой. Что может «разогреть» спекулятивные игры на всех фондовых и валютных площадках планеты. А это, помимо прочего, может повлиять на курс евро в Украине. Хотя в целом соотношение гривни к единой европейской валюте сейчас далеко не такое неприятное для нас, как в начале 2018-го. Тогда, в период с 17 по 26 января, евро подорожал до 35,50-35,66 гривень. По итогам же торгов во вторник гривня «удержалась» на отметках 33,40-33,44. И даже по самым пессимистическим прогнозам, в ближайшие недели курс евро вряд ли превысит показатель в 34 гривни.

Однако события на межбанке в первые дни ноября все-таки заставили Национальный банк, который, начиная с июля, фактически отказался искусственно усиливать гривню, прибегать к более активным интервенциям. В частности, в понедельник по данным аналитиков, Регулятор продал до $70 миллионов. А это — фактически половина объемов, «влитых» в межбанк в течение всей прошлой недели ($ 147,5 миллилонов). При том, что в течение предпоследней неделю октября (с 19 по 23 число) Нацбанк валюту вообще не продавал.

Юрий Гелетий

В дальнейшем же, по словам заместителя председателя правления НБУ Юрия Гелетия, позитивным сигналом и лучшим «успокоительным» для валютного рынка будет выполнение всех обязательств Украины перед МВФ и продолжение сотрудничества с Фондом. Чиновник заверил, что Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться режима плавающего валютного курса, активно не противодействуя рыночным трендам, а лишь сглаживая чрезмерные колебания гривни — как в сторону ревальвации, так и обесценивания. При этом господин Гелетий напомнил, что международные резервы Украины сейчас в лучшем состоянии по сравнению с началом года. Более $26 миллиардов против $25,2. И такого уровня достаточно для расчетов по внешним обязательствам и для сглаживания рыночных колебаний.

Аналитики же рассчитывают на «стимулирующий» и «успокоительный» эффект от ожидаемого роста валютной выручки от аграрного экспорта. Хотя урожай зерновых в этом году и не был рекордным и иногда даже возникают проблемы с обеспечением покупателей законтрактованными объемами зерна (в частности, кукурузы), уровень мировых цен позволяет нашим аграриям и трейдерам компенсировать утраченное. Поддержать курс гривни поможет и возможное продолжение снижения стоимости нефти. Что сказывается на затратах в валюте на импорт энергоносителей.

Прогнозы о недопоступлении $ 2-3 миллиардов от заробитчан не оправдываются

Еще одним важным фактором, влияющим на ситуацию на отечественном валютном рынке, как известно, служит объем денежных переводов от трудовых мигрантов. И с наступлением первой волны коронавируса и угасанием деловой активности и производственной деятельности в мире эксперты опасались, что такие валютные вливания в украинскую экономику в этом году снизятся в разы. К счастью, эти прогнозы пока не оправдываются. «Объемы денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину за 9 месяцев 2020 года уменьшились на 2,5% против аналогичного периода 2019-го, — информируют в Национальном банке, — Если в январе-сентябре 2019 гастарбайтеры перевели $ 8,7 миллиарда, то за этот же период в этом году — $ 8,48 миллиарда». Разница в $220 миллионов. В нынешних условиях такой минус, согласитесь, — это почти и не «минус».

Тем более, что после первой волны ковида (по крайней мере, до последних решений ряда европейских правительств об усилении карантина) наблюдалась тенденция к росту объемов валютных переводов от украинских гастарбайтеров. В августе и сентябре переведенные ими суммы были даже больше, чем в конце лета — начале осени прошлого года. Не намного. И все же: $1,03 и $1,1 миллиарда против $1,02 и $1,04 миллиарда в 2019 году.

Тогда как по прогнозам НБУ, обнародованным в начале карантина, из-за коронавируса переводы работников в 2020 году могли уменьшиться на $2-3 миллиарда. То есть, до $9-10 млрд в год. Но уже по итогам 9 месяцев имеем $8,5 млрд… Соответственно, по подсчетам экспертов, есть шансы, что даже после введения в Европе дополнительных ограничений, на протяжении октября-декабря украинцы переведут семьям еще минимум $3 миллиарда…

К тому же, спрос на украинских работников за рубежом не снижается. По прогнозам, если самый большой наш «работодатель» — Польша — не закроет границ из-за карантина, до конца года число украинцев, едущих на работу за границу, вернется к докарантинным уровням. Вот подтверждение: «Число предложений работы за рубежом для украинцев на международном сайте поиска работы Jooble в конце октября выросло на 21% по сравнению с концом сентября. С 7756 до 9384», — сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot. И, похоже, украинцы сейчас находятся в более выгодном положении, чем трудовые мигранты из многих других стран. Потому что, например, по прогнозам Всемирного банка, общий объем денежных переводов, которые трудовые мигранты отправляют домой, к концу года сократится на 14% по сравнению с 2019-м. По прогнозам, объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода уменьшится на 7% — до $508 миллиардов. А в 2021 году аналитики ожидают сокращения еще на 7,5% — до $470 миллиардов. Тогда как в прошлом году мигранты отправили домой $548 миллиардов, что является рекордным показателем. Сокращение переводов в 2020-2021 годах касается всех регионов, причем самый глубокий спад ожидается в Европе (на 16%). Так что снижение этого показателя в Украине всего на 2,5% — это, как говорится «по-божески» …

Гораздо сильнее карантин отразился на расходах наших соотечественников на заграничные путешествия. По данным НБУ, в январе-сентябре они упали в 2,2 раза — до $3,26 миллиарда с $8 миллиардов. И это также должно повлиять на уровень спроса на валюту в Украине. Хотя положительного эффекта пока не наблюдаем. Но это, безусловно, сказалось на объемах наших сбережений…

Украинцы стали богаче? Скорее, экономнее

Богдан Данилишин

Объем депозитов в банковской системе Украины с начала года вырос на 18,4%. Это утверждает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Основной составляющей этого роста, по его словам, стали депозиты «до востребования», объемы которых увеличились на 25,4%.

Среди факторов, способствовавших этому, экономист назвал:

расходование населением накопленных ранее сбережений для текущего потребления и оседание этих средств на счетах других юридических и физических лиц;

девальвацию гривни и связанную с ней переоценку валютной составляющей денежной массы;

детенизацию в сфере борьбы со «скрутками» при уплате НДС и экономическую неопределенность, которая сдерживала часть людей от необязательных расходов.

«То есть, все факторы, которые привели к увеличению банковских сбережений, связаны с процессами естественного формирования сбережений как результата обычной экономической деятельности», — подытожил Данилишин.

Примерно такие же оценки звучали из уст специалистов — участников онлайн-дискуссии «за круглым столом» на тему: «Влияние карантина на «экономные» привычки украинцев». По словам председателя совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека, за 9 месяцев этого года гривневые вклады населения в банках увеличились на 54 млрд.

Роман Шпек

Но о существенном росте доходов наших соотечественников, конечно же, речь не идет. Такую ситуацию можно объяснить только большей бережливостью украинцев, которые отказываются «жить одним днем» в условиях коронавирусной и экономической неопределенности. А, переводя деньги со срочных вкладов на текущие счета, люди хотят иметь доступ к накоплениям в любой потенциально «трудный» момент.

При этом, как свидетельствуют данные проведенных банковской ассоциацией опросов, лишь 1% респондентов подтвердили, что их доходы за время карантина выросли. Зато 8% граждан заявили, что вообще потеряли доход. А 34% опрошенных сообщили, что их доходы уменьшились…

«Рост сбережений в условиях сокращения доходов большинства граждан свидетельствует об изменении поведения населения. За период карантина сократились экономическая активность и покупка ряда товаров, украинцы перешли в режим сбережений и размышлений, как планировать свою будущую жизнь в этих условиях», — пояснил Роман Шпек.

Он также очень положительно оценил работу отечественной банковской системы во время кризиса: «В начале жесткого карантина был незначительный отток средств из банковской системы, но непродолжительный. Это — первый кризис в истории Украины, когда банковская система работает стабильно, то есть банки имеют достаточный уровень капитала и ликвидности».

По словам экономиста, надо учитывать макроэкономические реалии. Поскольку мы живем в условиях низкой инфляции, в этом году есть и значительно более низкие процентные ставки по депозитам. Именно поэтому происходит перемещение средств со срочных вкладов на текущие счета. Однако, оттока средств из банковской системы нет, что подтверждает лояльность граждан к банкам.

В целом же, по данным аналитиков, сегодня украинцы хранят на банковских депозитах больше половины — 53% — своих сбережений.

Подготовил Владислав Обух, Киев, УКРИНФОРМ