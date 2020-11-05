«Бил ногами по голове!»: нардеп Юрченко заявил, что его избил нардеп Лерос

Народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции «Слуга народа», подрались в кулуарах Верховной Рады.

Так, Юрченко, подозреваемый в получении взятки, впервые пришел на заседание Рады после домашнего ареста и заявил, что на него напал Гео Лерос.

Видео публикует Лерос в Фейсбук.

«Ни за что напал сзади. Он ведет себя как преступник, как бандит, как невоспитанная личность, место которой явно не в парламенте. Бил ногами по голове, напал сзади, у меня головокружение. Я вызвал правоохранительные органы и скорую помощь. Я уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого человеку, который есть кем угодно, кроме как народный депутат Украины», — заявил Юрченко.

В комментарии под этим видео Лерос написал: «О!!! Кто-то отрабатывает новый «кусочек пирога». Я боюсь, что если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский обратно сделает его бродячей собакой и наденет браслет».

Отметим, что вчера, 4 ноября, нардеп Лерос прокомментировал то, что с Юрченко сняли электронный браслет. «Все пишут о том, что освободили украинского политзаключенного… P.S. Похоже кто-то в суде таки получил «кусочек пирог», — написал он.

После этих слов сегодня, 5 ноября, у входа в парламент Юрченко давал журналистам комментарий, в котором упомянул Гео Лероса, назвав его «Дэо Ланосом» (прозвище, которое Леросу дали в Раде).

Именно в этот момент как раз проходил сам Лерос и услышал слова своего коллеги. После чего он схватил Юрченко за шею и между ними завязалась драка.