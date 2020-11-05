Мошенник Владимир Зубик и его «Интергал-Буд» обманывает инвесторов и сотрудничает с сепаратистами

Строительная компания «Интергал-Буд», собственником которой является олигарх и экс-депутат Верховной Рады Владимир Владимирович Зубик, занимается мошенничеством.

В результате афер Зубика только в жилищном комплексе «Парковые озера» (дома № 12В, 12Г, 14Б, 14Д, 14Е, 16В, 16Г) у инвесторов незаконно изъято, за якобы удорожание ценной бумаги – закладной, более 100 миллионов, а учитывая другие стройки компании, эта сумма вырастает до 500 миллионов.

В настоящее время «ИНТЕРГАЛ-БУД» пытается застроить участок по адресу Воскресенская 2-А, на основании разрешения Севастопольского суда Крыма, после оккупации, референдума и поздравлений Путина о «возвращении в родную гавань», 24 марта 2014 года.

Владимир Завалий