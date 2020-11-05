Смотрящие на «Укрзалізниці»

«Лесников опять хочет быть смотрящим на УЗ или какой путь выберет Жмак:

⦁ быть очередным руководителем-кришувальником коррупционных схем?

⦁ станет первым руководителем который не допустит коррупционеров своих предшественников грабить Укрзализныцю? ..»

Старые «добрые» времена возвращаются, касательно старых «добрых» смотрящих на «Укрзализныце».

Просим любить и жаловать: старый-новый серый кардинал УЗ — Станислав Лесников, который уже начал расставлять своих людей на госпредприятии.

Видимо наши коллеги по перу были правы, когда ещё в августе этого года писали о возвращении института смотрящих на УЗ и о тандеме Лесников-Тищенко. Об этом свидетельствует тот факт, что Тищенко, все таки, додавил главу транспортного комитета ВРУ Юрия Киселя и полностью подчинил его своей воле, касательно утверждения «правильных» людей на УЗ.

В данной ситуации радует один факт, видимо нынешний глава УЗ Владимир Жмак не из этой банды (хотя, это не точно), поскольку, чтобы назначить на должность директора Киевского електровозо-ремонтного завода — героя нашей сегодняшней статьи, Кисель выдумал хитромудрую схему завуалированного склонения Жмака к утверждению нужной кандидатуры. А именно, глава транспортного комитета подослал к главе УЗ свою супругу, которая и ходатайствовала за Яковлева Николая Игоревича, у отца которого она ранее работала.

Так, что же это за персонаж — Коля Яковлев? Бывший Херсонский мент, который даже уже успел поработать в железнодорожной отрасли на должности заместителя директора производственного подразделения «Ужгородская дирекция железнодорожных перевозок» Львовской филии. Довольно занятный персонаж, который «под крышей» родного папули Игоря Олеговича, и.о. главы Госекоинспекции, занимался утилизацией опасных отходов, просто скидывая их на масовых незаконных свалках в пригороде, а также незаконным експортом кругляка в ЕС. В 2019 году сотрудникам ДБР и Генпрокуратары даже было открыто криминальное дело по факту присвоения Колей и его компаньоном Владимиром Макухой, депутатом Херсонского облсовета, государственных средств в особо крупных размерах на госзаказах по утилизации опасных отходов, которые успешно были сброшены на всё тех же незаконных свалках.

По нашему скромному мнению, Коля Яковлев отличный кандидат на пост директора КЕВРЗ, который превратит его в отличную свалку металлолома, добив тем самым и так доживающую свои последние дни электровозоремонтную отрасль.

Отличный выбор, господин Жмак, так держать! Скоро узнаем, чей вы на самом деле человек..