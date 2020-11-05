В ОАЕ намагаються створити штучний аналог українського ґрунту

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів стурбована тим, що держава майже повністю залежить від імпорту продовольства. Пандемія COVID-19 значно посилила хвилювання через порушені імпортні зв’язки. Так, провідні вчені розробляють штучний родючий ґрунт, що на 90% складається з пустельного піску.

Детальніше про це розповідає Агроцентр.

Коронавірусна криза спричинила в ОАЕ відновлення дискусій щодо того, як найкраще стимулювати розвиток сільського господарства та сприяти агроінноваціям. Тож у цьому контексті викладачі Університету Халіфи в Абу-Дабі почали розробляти штучний ґрунт, на якому можна буде вирощувати сільськогосподарські культури.

Так, розроблені в лабораторії перші різновиди ґрунту нагадують структуру, пористість і родючість ґрунтів Таїланду та України. Як зазначається, створення полів локалізує виробництво продуктів харчування.

Коментар: “Є багато різних культур, які важко вирощувати в ОАЕ, як, наприклад, рис і пшениця, — через надмірну їх потребу у воді. Розроблений нами ґрунт дасть змогу нам краще управляти водними ресурсами, оскільки він краще утримує вологу, ніж типові ґрунти в ОАЕ“, — зазначив доктор Саїд Алхазраджі.

: сайт УАК