В Киеве на женщин охотится вооруженный преступник: где и когда нападает

На улицах столицы орудует грабитель с короткоствольным оружием. Он подстерегает жертву, требует раздеться, а затем отдать деньги и ценности. Уже произошло несколько нападений.

По информации наших источников, последнее нападение произошло 3 ноября в Соломенском районе. 48-летняя женщина поздним вечером шла по улице Генерала Тупикова, когда на нее напал молодой мужчина с пистолетом.

Он наставил на жертву оружие и потребовал отдать сумку. Однако женщина не растерялась и стала громко звать на помощь. Грабитель испугался и быстро убежал.

А вот предыдущее нападение произошло 24 октября в том же районе, но на улице Соломенской. По описанию 48-летней женщины, на которую напал грабитель, ему примерно 25-30 лет, на лице была маска. Причем в этот раз он напал около 7 часов утра.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, неизвестный приставил пистолет к голове жертвы и потребовал стать на колени и раздеться. Затем сбил ее на землю. Однако проехавший поблизости автомобиль спугнул преступника. Он забрал у женщины золотые сережки, выхватил сумку с документами и деньгами, а затем скрылся.

Это преступление стало более «прибыльным» для грабителя, у женщины было при себе около шести тысяч гривен.

Источники утверждают, что были и другие нападения, потому женщинам нужно быть максимально осторожными.

В случае поимки преступнику грозит до семи лет лишения свободы.