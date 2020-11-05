В Германии считают, что смертность от коронавируса в ноябре резко повысится

Вторая волна коронавируса оказалась более мощной, чем первая. В ноябре смертность начнет резко увеличиваться.

Об этом сообщает DW.

Немецкие специалисты пришли к выводу, что к середине ноября обернутся повышением смертности рекорду по заражениям коронавирусом, которые фиксировали в конце октября.

Прогнозы немецких ученых больше касаются Германии, однако с большой долей вероятности их можно распространять и на другие страны с похожим ростом количества инфицированных коронавирусом.

В частности, если в конце октября в Германии за неделю фиксировали 335 смертей от коронавируса, то уже в начале ноября цифры могут вырасти до 500-800 смертей за неделю.

Уточняется, что прогнозы уже сбываются. Количество смертей только за последние сутки в Германии достигло 118 людей.

При этом люди старше 60 лет стали заражаться чаще, потому что из-за общего увеличения количества инфицированных медицинские ведомства уже не могут отслеживать все контакты зараженных и отправлять их на карантин. Таким образом бессимптомных носителей коронавируса становится все больше.

«Чтобы вернуть контроль над эпидемиологической ситуацией, количество заражений необходимо срочно снизить. В противном случае борьба с распространением инфекции и защита групп риска неминуемо потребуют значительно более жестких мер в тот момент, когда будут исчерпаны мощности больниц», — говорится в немецком исследовании.