В ОП рассказали, сколько бойцов остались живы благодаря режиму тишины на Донбассе

100 дней режима тишины на Донбассе сохранили жизнь десяткам украинских бойцов. Об этом сказано в Telegram-канале Офиса президента.

Отмечается, что 3 ноября исполнилось 100 дней с начала действия договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, установленный с 27 июля.

«Никогда раньше за все годы войны не удавалось удержать режим прекращения огня так долго. Он позволил в девять раз уменьшить боевые потери среди украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

По данным ОП, за указанный период потери ВСУ в результате боевых действий в зоне проведения ООС — трое погибших и 11 раненых.

«За такой же период 2019 года от боевых действий погибли 29 украинских воинов и 98 были ранены», — сравнили у Владимира Зеленского.

Там добавили, что с начала года по 27 июля еженедельно погибало в среднем два-три защитника Украины и шесть-восемь были ранены.

«Среднее количество обстрелов позиций ВС Украины за 100 дней действия режима прекращения огня по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось в 5,5 раза. С 27 июля по 3 октября 2020 года украинские позиции обстреливали 224 раза, а за аналогичный период прошлого года – 1241 раз», — подчеркнули в ОП.

Кроме того, достигнутые договоренности дали возможность многократно сократить количество обстрелов из тяжелого вооружения.

«Ведь с начала 2020 года количество обстрелов позиций ВС Украины со стороны пророссийских боевиков достигало 16-18 в сутки, и в основном тогда они стреляли из тяжелого вооружения», — резюмировали сотрудники ОП.