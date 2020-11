Ученые обнаружили новое смертельное заболевание у мужчин

Уже выявлено 25 больных.

Американские и британские ученые объявили об открытии нового смертельно опасного для мужчин заболевания, получившего название VEXAS. Результаты работы международной группы исследователей были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

По мнению специалистов, причиной заболевания VEXAS являются соматические мутации находящегося в X-хромосоме гена UBA1, поэтому болезнь выявляют только у представителей мужского пола. К возникновению тромбов в сосудах приводит данная патология, которая может привести к гибели пациента в 40% случаев.

Отмечается, что для данного заболевания характерны воспалительные процессы в легочной и хрящевой тканях, тромбообразование, необъяснимого происхождения лихорадка и воспаление кровеносных сосудов.

Ученые из почти 1,5 тыс. пациентов с частой лихорадкой непонятного происхождения уже выявили 25 больных VEXAS. Но, по мнению специалистов, таких пациентов на самом деле гораздо больше.

Фото: pixabay.com