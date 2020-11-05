«Коля, бл*дь, где ты был?» Арахамия обматерил Тищенко в Раде

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обматерил нардепа Николая Тищенко из-за того, что тот пропустил важное голосования за госбюджет-2021.

Курьезный инцидент произошел после того, как парламент не поддержал изменения в Бюджетный кодекс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). После первой провальной попытки голосования спикер парламента Дмитрий Разумков подозвал к себе в президиум лидеров фракций и групп. Там же был и Арахамия.

После того в президиум подошел «слуга народа» Тищенко и сообщил Разумкову, что не успел проголосовать: «Дима, два человека не успели (проголосовать)».

«Не успели, бл*дь На работу надо ходить, Коля. Где ты был?» – ответил Арахамия.