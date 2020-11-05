Прем’єр Швеції пішов на самоізоляцію

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен пішов на карантин, оскільки контактував із хворим на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у нього на даний момент симптомів захворювання немає. На самоізоляції він перебуває разом з дружиною.

“У нас все добре, симптомів немає. Згідно з рекомендаціями медичного закладу, ми проведемо тести на COVID-19 при першій можливості”, – написав Левен.

Прем’єр додав, що поки не отримає результати тесту на коронавірус, він буде працювати дистанційно.