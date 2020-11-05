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Ученые рассказали, почему люди не запоминают сны

05.11.2020

Учёные рассказали, почему некоторые люди плохо или вообще не запоминают свои сны. По мнению специалистов, хорошая память на сновидения встречается у пациентов с большим кровотоком в височно-теменном сочленении и повышенной плотностью белого вещества в медиальной префронтальной коре (МПФК).

Своё исследование специалисты опубликовали в журнале Behavioral and Brain Science.

В 2018 году эксперты провели исследование, участниками которого стали 92 человека. Их разделили на две группы. Люди в первой категории хорошо запоминали свои сны, а во второй – нет. Выяснилось, у добровольцев из первой группы белое вещество в префронтальной коре головного мозга имело более высокую плотность.

Также учёные обнаружили высокий уровень кровотока в МПФК и височно-теменном сочленении. Оказалось, что активность именно в этих сегментах может оказывать влияние на запоминание снов. Отмечается, что соблюдение гигиены и здоровое питание также положительно влияют на процесс запоминания снов.

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