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На Донбасі окупанти скинули гранату з безпілотника, поранений український військовий

05.11.2020

Поблизу Попасної на Донбасі бойовики скинули з безпілотного літального апарату постріл ВОГ-17.

Внаслідок підриву гранати поранений український військовий; його стан наразі задовільний, він лежить у лікарні.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Крім того, також неподалік Попасної бойовики відкривали вогонь із великокаліберного кулемета. В штабі ООС кажуть, що про ці дії бойовиків вони вже повідомили представників ОБСЄ.

Загалом же з початку доби в ООС зафіксували вісім порушень режиму «тиші», що почав діяти з 22 липня. Бойовики застосовували стрілецьку зброю, міномети й гранатомети неподалік Старогнатівки, Водяного та Авдіївки.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась», — йдеться у повідомленні.

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