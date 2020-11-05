Трамп повысил голос на Мердока из-за Байдена

Президент США Дональд Трамп повысил голос в телефонном разговоре с владельцем телеканала Fox News Рупертом Мердоком.

Главе Белого дома не понравилось то, что телеканал объявил лидерство кандидата Джо Байдена на голосовании в Аризоне.

Fox News всегда поддерживал Дональда Трампа, однако, когда стало ясно, что у Байдена в Аризоне преимущество, то журналисты телеканала первыми сообщили об этом в эфире.

Как утверждает издание, ссылаясь на своего инсайдера, Трамп потребовал от Мердока, чтобы канал выпустил опровержение, однако владелец Fox News отказался.