Кулеба пригрозив «дуже сильним копняком» партнерам, які перетинають червону лінію

Угорські посадовці, які проводили незаконну агітацію під час місцевих виборів в Україні, перетнули червону лінію у відносинах між країнами.

Як зазначає «Радіо Свобода», сьогодні, 5 листопада, на брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що саме тому Київ заборонив в’їзд на територію країни двом високопосадовцям Угорщини.

«Я – за конструктив, я – за позитив. Але якщо хтось із партнерів перетинає червону лінію, то він одразу отримуватиме від нас дуже сильного копняка, який виштовхає його назад, за червону лінію, і змусить її поважати», – наголосив дипломат.

Водночас міністр закордонних справ сподівається, що напруга у відносинах між країнами залишиться в минулому, і Київ зможе повернутися до «предметного діалогу щодо усіх питань порядку денного між Україною та Угорщиною».

26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області.

Тоді очільник МЗС заявив, що Київ також ініціював заборону на в’їзд декільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав це рішення «абсурдним і жалюгідним».

Прикметно, що зранку 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – «Партію угорців України».

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву угорського міністра як «пряме втручання у внутрішні справи».