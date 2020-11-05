Лондонский кэб превратился в электричесий фургон

Лондонская электротранспортная компания (London Electric Vehicle Company, LEVC) довела до конвейера свой новый электрофургон с индексом VN5. Выпуском «зелёной» новинки занимается завод в Ансти, Ковентри, который уже выпускает электрический лондонский кэб LEVC TX.

Новинка позволит британский компании наконец-то выйти за пределы сферы местного такси: британцы собираются заявить о себе на европейских рынках. Подробности о новом электрокаре содержатся уже в его названии LEVC VN5, где означает «фургон», а цифра пять указывает на доступное грузовое пространство — 5,5 кубических метра.

Внешне LEVC VN5 повторяет TX с той разницей, что вместо комфортного пассажирского салона здесь оборудован вместительный грузовой отсек. У LEVC TX новый электромобиль также позаимствовал облегчённую алюминиевую конструкцию и электрическую трансмиссию eCity, гарантирующую подросший запас хода. На новинку у британцев большие планы: прогнозируется, что электрофургону будет принадлежать порядка 70 процентов от всей произведённой продукции. Оформить заказ на электрофургон можно уже сейчас. К клиентам же первые автомобили попадут до конца 2020-го.

При этом уже в этом году в LEVC собираются открыть в Европе свыше 30 точек, которые займутся продажей и обслуживанием электрокаров.

На родине автопроизводителя таких центров 50. Весной 2021-го британцы обещают представить леворульную модификацию.

Ранее стала известна дата дебюта электрического фургона Ford Transit. В американской компании заявляют, что проект является для Ford одним из ключевых и поможет несколько изменить рынок грузовых перевозок.

: Новости Ю