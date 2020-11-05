ВСУ получили несколько сотен новых огнеметов

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов досрочно передал Минобороны партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Указано, что на прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики.

«В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, находящегося в укрытии на расстоянии до одного километра», – сказал директор института Владимир Щербань.

Одновременно с приемо-сдаточным испытаниям РПО-16 специалисты предприятия продемонстрировали модернизированную версию этого огнемета – облегченную версию РПО-16, которая будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск. Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно в присутствии военных.

РПО-16 – это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасом объемного взрыва, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Создание и серийный выпуск РПО-16 стали возможными благодаря кооперации производственных мощностей предприятий-участников ГК Укроборонпром. Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.