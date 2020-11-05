Суд обязал КГГА не препятствовать строительству автосервиса на “зеленом островке”

Суд обязал Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) выдать ООО «Антак Инвест» градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства автосервиса с торговыми помещениями на пересечении улиц Семьи Сосниных и Симиренко в Святошинском районе Киева.

Генпланом данный участок площадью 0,15 га отнесен к территории защитной зелени и территории улиц и дорог, однако, по информации суда, Киевсовет еще в 2004 году разрешил строить на нем автозаправку. Коллегия судей также отметила, что в 2010 году КГГА уже выдавала ГУО на проектирование там АЗС.

Как стало известно KV, 29 октября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отказал Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА в удовлетворении апелляционного иска по делу №640/952/20.

Департамент требовал отменить решение Окружного административного суда Киева от 23 апреля 2020 года, которым был полностью удовлетворен иск ООО “Антак Инвест” (*). Этим решением был признан противоправным отказ департамента выдать данной компании ГУО для проектирования нежилого здания автоуслуг с торговыми помещениями на пересечении улиц Семьи Сосниных и Симиренко в Святошинском районе Киева. Этим же решением суд первой инстанции предписал градостроительному департаменту КГГА выдать таки ГУО для “Антак Инвест” и внести их в соответствующий реестр.

История участка

23 декабря 2004 года Киевсовет принял решение №1025/2435 о продаже земельного участка на пересечении улиц Симиренко и Семьи Сосниных ООО «Юкон» (**) для строительства, эксплуатации и обслуживания автозаправочной станции (АЗС). Через два года, 20 декабря 2006-го, ООО «Юкон» и Совместное украинско-немецкое Общество с ограниченной ответственностью «Кершер» (***) заключили договор купли-продажи данного участка. ООО “Кершер” 17 апреля 2007 года получило право собственности на него.

Три года спустя, 3 июля 2019 года, «Кершер» продал этот участок (площадью 0,1544 га, кадастровый номер 8000000000:75:113:0001) на пересечении указанных улиц ООО «Антак Инвест». Согласно договору купли-продажи, целевое назначение данного участка – для розничной торговли и коммерческих услуг.

Согласно данным Государственного земельного кадастра, участок под номером 8000000000:75:113:0001 имеет целевое назначение для “розничной торговли и коммерческих услуг для строительства, эксплуатации и обслуживания автозаправочной станции”. Этот участок находится на зеленом островке между оживленными дорогами в полукилометре от кольцевой дороги на самой границе Киева и Софиевской Борщаговки. На кадастровой карте видно, что вокруг “островка” расположены участки жилой и общественной застройки, и участки, на которых расположены учреждения образования.

Отказ в выдаче ГУО

ООО «Антак Инвест» 23 сентября 2019 года через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ) обратилось в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с заявлением о выдаче ГУО для проектирования объекта строительства “нежилого здания автоуслуг с торговыми помещениями”.

30 сентября 2019 года ООО получило письмо с отказом в выдаче таких ГУО. Основанием указывался приказ департамента №1226. В нем говорилось, что намерения застройки не отвечают требованиям Генплана и проекта планирования его пригородной зоны на период до 2020 года (утвержден решением Киевсовета от 28.03.2002 года №370/1804), поскольку участок по функциональному назначению относится к территории защитной зелени и территории улиц и дорог.

В ООО «Антак Инвест» посчитали такое решение департамента противоправным и подали иск в Окружной административный суд Киева, который был полностью удовлетворен.

Вердикт Фемиды

Так, судьи в своем решении исходили из того, что при продаже в 2004 году земельного участка площадью 0,15 га на пересечении улиц Семьи Сосниных и Симиренко Киевсовет уже решил вопрос целевого использования данного земельного участка. А Генплан Киева, утвержденный в 2002 году, с момента продажи участка ООО “Юкон”, не менялся. Суд вынес решение в пользу доводов предприятия, а не департамента, исходя из того, что решение о продаже земли принималось позднее, чем утверждался Генплан.

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отвергла аргументы департамента о том, что участок по функциональному назначению относится к территории защитной зелени и территории улиц и дорог, и заявила, что именно сведения государственного земельного кадастра «являются официальными» и с учетом данных кадастра разрабатывается градостроительная документация на местном уровне.

Коллегия судей при вынесении решения также учла правовые выводы, изложенные в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 05.06.2019 года по делу № 522/6069/14-а, в которых говорится, что “единственным основанием для отказа в выдаче градостроительных условий и ограничений является несоответствие намерений застройки земельного участка положениям соответствующей градостроительной документации на местном уровне”.

Шестой апелляционный административный суд постановил, что его решение по делу №640/952/20 обжалованию не подлежит.

Связь с Омельченко и кумом Путина

Отметим, в материалах судебного дела №640/952/20 также указывается, что 2 мая 2010 года Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА уже выдавало по указанному земельному участку ГУО для проектирования строительства АЗС. Одним из оснований для разработки таких ГУО стал вывод данного управления о соответствии намерений застройки земельного участка Правилам застройки Киева и градостроительной документации.

Очевидно, что данные ГУО выдавались в то время, когда участком владело ООО “Кершер”.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, Совместное украинско-немецкое ООО с иностранной инвестицией «Кершер» было основано 29 августа 1997 года. Руководитель – Елена Пивовар, размер уставного капитала – более 89,1 млн гривен. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Бенефициарным собственником является гражданин Израиля Нисан Моисеев, а среди основателей “Кершера” – кипрские “Глуско Энерджи Лимитед” и «Глуско Энерджи Менеджмент Компани Лимитед». До 28 марта 2018 года участником СП ООО “Кершер” также была компания «Роснефть Менеджмент Компани Лимитед».

СМИ ранее сообщали, что Нисан Моисеев связан с кумом президента РФ Владимира Путина – Виктором Медведчуком. Сам Моисеев заявлял, что с Медведчуком его связывают дружеские отношения.

Что касается компании «Глуско Энерджи Лимитед», то она в 2018 году фигурировала в скандале вокруг попыток забрать у киностудии им. Довженко АЗС. В скандале было замешано ООО “Трансстрой”, за которым, по информации журналистов, также мог стоять Виктор Медведчук. KV писала о том, что в 2016 году также связанная с СП ООО «Кершер» российская государственная компания “Роснефть”, которая работала под брендом ТНК, продала все украинские активы малоизвестной тогда компании из Швейцарии Glusco Energy. Эта компания является частью другой швейцарской Proton Energy Group, также принадлежащей Нисану Моисееву.

Согласно данным Youcontrol, ООО “Антак Инвест” был создано 21 июня 2019 года, то есть менее, чем за две недели до даты покупки участка у ООО “Кершер”. Руководителем является Галина Науменко, размер уставного капитала – 3 млн гривен. Основной вид деятельности ООО – вспомогательное обслуживание наземного транспорта.

Руководителем ООО “Юкон” является Анатолий Дынин. Предприятие было создано 23 марта 1995 года. Уставной капитал – 108,3 тыс. гривен. Основной вид деятельности – “предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества”.

Отметим, что в 2004 году решение о продаже участка защитной зелени на пересечении улиц Семьи Сосниных и Симиренко в Святошинском районе Киева для строительства АЗС принималось Киевсоветом во главе с мэром Александром Омельченко.

На сегодня Александр Омельченко является депутатом Киевсовета пока еще действующего VIII созыва, главой фракции “Единство”. И скандалы, связанные с его именем, не стихают. Например, как недавно сообщала KV, столичная прокуратура пытается в судебном порядке отменить решение Киевсовета от 20 сентября 2018 года о передаче фирме из орбиты Александра Омельченко в аренду земельного участка на улице Генерала Шаповала. Землю этой компании тогда отвели в санитарно-защитной зоне и на сомнительных основаниях без конкурса.

С 1 ноября 2016 года директором Департамента градостроительства и архитектуры КГГА является Александр Свистунов. С 1999 по 2006 годы мэром Киева был Александр Омельченко.