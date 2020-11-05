Курс 30 грн/$ будет уже в декабре

До конца текущего месяца курс в Украине может составить 29 грн/$, а в декабре подберется к отметке 30 грн/$…

На фоне неопределенности вокруг результатов президентских выборов в США инвесторы могут начать выход из рисковых активов, в числе которых и украинские облигации.

Об этом заявил Владимир Позний, возглавляющий инвесткомпанию «EXANTE Украина», передает сегодня Banker.ua.

По мнению украинских аналитиков, укрепление американской валюты произойдет лишь после окончательного подсчета голосов избирателей. А до тех пор, пока победитель не определен, утверждение мер, направленных на поддержку экономики США, может затянуться.

По словам Позния, в случае оспаривания результатов выборов инвесторы могут начать выход из рисковых активов, в числе которых и украинские облигации. А на фоне выведения больших объемов валюты из Украины, как и в случае ужесточения карантинных ограничений, курс гривны к доллару может упасть.

Позний не исключает того, что до конца текущего месяца курс в Украине может составить 29 грн/$, а «под елочку» подберется к 30 грн/$, хотя вряд ли преодолеет данную отметку.

Что же касается евро, то в случае жесткого локдауна курс валюты может подняться до 35 грн/€.

Тарас Котович, представляющий финансовую группу ICU, считает, что значительного ослабления гривны в ближайшее время не предвидится.

В ноябре аналитик прогнозирует курс в пределах 28,5-29 грн/$, а в декабре – плавное снижение в диапазоне 29-30 грн/$.